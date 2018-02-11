En siyah binayla gökyüzü yere indi

Güney Kore
'de Kış Olimpiyat Oyunları
'nın başlayacağı Pyeongchang kentinde, dünyanın en siyah binası inşa edildi. Binanın dış cephesinde ışığın yüzde 99'unu emebilen ve bilinen en siyah madde olan Vantablack'in yer aldığı "Vantablack VB X2" isimli özel boya kullanıldı. Otomobil devi Hyundai'nin fuar pavyonu olan binanın üzerindeki ışıklarla yıldızlı bir gece görüntüsü sağlandı. Binayı İngiliz mimar Asif Khan tasarladı. Khan "Belirli bir mesafeden bakıldığında bina, pencereden uzayın derinliklerine açılan bir pencere görüntüsü veriyor. Yaklaştığınızda da yarattığı izlenim büyüyor. İçine girdiğinizde ise siyah bir bulutun içine çekiliyormuş gibi hissettiriyor" ifadelerini kullandı. Dışarıdan bakıldığında evrenin derinliklerinde yürüyormuş hissi veren binanın içinde ise tamamen tezat bir tasarım uygulandı. Her şeyin parlak beyaz olduğu iç kısımda büyük bir su damlası bulunuyor. SAÇ TELİNDEN 3.500 KAT İNCE...
Binanın tasarımıyla Hyundai'nin hidrojen yakıtlı aracına gönderme yapılıyor. Vantablack boyası aslında uzay ve savunma alanında kullanılmak üzere teleskoplardaki atmosferik bozulmaları azaltmak ve ışık kırılmasını önlemek için icat edilmişti. Saç telinden 3 bin 500 kat ince karbon nanotüpleri kullanılarak elde edilen bu boya, ışığın yüzde 99'unu emebiliyor.