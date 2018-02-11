Eş katili cezaevinden kaçtı

Edinilen bilgiye göre, 19 Temmuz 2007 tarihinde gece saat 01.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 10 Sokak 17 numaralı evde klima tamirciliği yapan Süleyman Ariç (42), 17 yaşındayken kaçırıp evlendiği ancak bir süre sonra anlaşamadığı için boşanıp, babaevine giden eşi Fadime Yılmaz (29) ile 'çocuklarımız ortada kalmasın' düşüncesiyle iki odalı bir ev kiralayıp, birlikte yaşamaya başladı.

Ancak 11 yaşında Mehmet ve 6 yaşında Miraç adında iki çocukları olan çift arasındaki geçimsizlik bir türlü sona ermedi.

"EVDEN BİR ERKEĞİN ÇIKTIĞINI GÖRDÜM"

Çocuklarından biri anneannesinde diğeri babaannesinde kalan Süleyman Ariç, olay günü eve alkollü geldi. İddiaya göre, Fadime Yılmaz, eve kocasından önce bir erkeğin geldiğini, onu sevdiğini ve ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine çılgına dönen Ariç, mutfaktan aldığı bıçakla eşini kalbinden bıçakladı. Genç kadın, evden çıkmak isterken giriş kapısının yanına yığıldı. Pişman olan Ariç, 155 Polis İmdat Servisi'ni arayıp eşini bıçakladığını söyledi. Ariç ayrıca 112 Acil servisi de arayarak ambulans istedi. Eve gelen polis elinde suç aleti bıçakla bulduğu Ariç'i gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde olay yerinde öldüğü anlaşılan Yılmaz, toprağa verildi. Ariç ise polis tarafından yakalanıp tutuklanarak cezaevine kondu. Ariç, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ömür boyu hapis istemiyle yargılanmaya başlandı. 14 Kasım 2008 yılında karar duruşmasında mahkemede yaptığı savunmasında öfkesine yenik düştüğünü belirtip, "Fadime ile boşanmamıza rağmen birlikte yaşamaya devam ediyorduk. Olay günü kardeşimi Almanya'ya uğurladıktan sonra eve döndüm. Evden bir erkeğin çıktığını gördüm. Eşime sorduğumda 'dostum' dedi. Öfkeme yenik düşüp bıçakladım. Kendime geldiğimde eşim kanlar içindeydi. Ambulans çağırdım. Pişmanım" diyen Arıç'a mahkeme iyi hal uygulayarak cezasını 25 yıl 3 ay 22 güne indirdi. Daha önce Kürkçüler Cezaevi'nde yatan Ariç hükmün kesinleşmesi üzerine Niğde Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

HASTA BAHANESİYLE CEZAEVİNDEN KAÇTI

11 yıldır cezaevinde bulunan Ariç, 31 Ocak 2018 tarihinde cezaevi yönetimine hasta olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ariç, cezaevinden hastaneye götürüldü. Ariç hastaneye geldiği sırada jandarmanın elinden kaçarak kayıplara karıştı. Ariç'in kaçması üzerine 81 ilin emniyet müdürlüklerine firar hükümlü olduğu bilgisi ulaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlünün cinayeti Adana'da işlediği için buraya gelmiş olabileceğini değerlendirdi. Polis bir süre Ariç'in izini sürdü. Yapılan çalışmalarda Ariç'in Belediyeevleri Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Polis eve yaptığı baskında, hükümlüyü firar ettikten 11 gün sonra yakaladı. Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Niğde Cezaevi'ne gönderildi.