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'Günübirlikçiler 'a yük oluyor'

Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren, "Günübirlikçiler hem otellere hem de pistlere büyük yük bindiriyor. Bir pazar günü 'a 5 bin araç girmiş" dedi. Beceren, günübirlikçiler için konaklama alanları yapılması gerektiğini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 13:18
'Günübirlikçiler Uludağ'a yük oluyor'

GÜMTOB Başkanı Haluk Beceren, 'Beyaz Cennet' 'a son 2 yılda özellikle hafta sonları günübirlikçilerin akın etmesinin, bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğini savundu. Haluk Beceren, "Günübirlikçiler Uludağ'a katkı sağlıyor gözükseler de hem otellere hem de pistlere büyük yük bindiriyorlar. Geçenlerde bir pazar günü Uludağ'a 5 bin araç girmiş. 5 bin araca öğrenci taşıyan otobüsler dahil değil. Bunlar Uludağ'a büyük bir yük aslında. Hem otopark alanlarının kullanılması açısından, hem de insanların Uludağ da vakit geçirirken karşılaştıkları açısından bakıldığında zor bir durum çıkıyor ortaya" dedi. Beceren, şunları söyledi:



"Eskiden, Müdürlüğü'ne bağlı 'Günübirlik ziyaretçi merkezi' adı altında bir yerimiz vardı. Orası şu anda kullanılmadığı için insanların yağışlı ve soğuk havalarda sıcak ve barınmak için alan aramaya ihtiyaçları doğuyor. Bu ihtiyaçları nedeniyle otel lobilerine ve kafelere geliyorlar. Ancak oraların da belli bir kapasitesi var. Tesislerin alanları kayakçıya göre belirlenmiş, günübirlikçilere göre değil. Turlarla gelenlerin de belli yerlere bırakılmaması, günübirlik geçirebilecekleri alanlara yönlendirilmesini rica ediyoruz. Uludağ'da ağırlama merkezlerinin kurulması da gerekli."

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'Günübirlikçiler Uludağ'a yük oluyor'
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