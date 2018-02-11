Hatalı sollama faciası: 9 ölü 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Gaziantep'e bir akrabalarının düğününe gittikleri belirtilen Cemal Avcı yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüs, aynı yöne giden Ali Daş yönetimindeki 06 FZ 6350 plakalı kaya yüklü hafriyat kamyonunu sollamak istedi. Ancak daha sonra vazgeçip kendi şeridine döndü ve kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan aynı aileden Zeynep (35), Yusuf (19), Cuma (14), Cengiz (11), İsa (7), Celil (2), Songül (24), Cesur (1) ve Esra Avcı (16) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 7 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç
ve İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kaza yerine gelerek bilgi aldı. MİNİBÜS EVE GİRDİ: 17 YARALI
Öte yandan Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, minibüsün evin duvarına çarpması sonucu 17 kişi yaralandı. Yol inşaatında çalışan işçileri taşıdığı belirtilen İsmail Demir yönetimindeki minibüs, Kanatlı köyü mevkisinde rampadan inerken kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki, Yılmaz Küheylan'a ait 2 katlı eve çarparak durdu. Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sırasında minibüsün freninin patladığı ileri sürüldü.