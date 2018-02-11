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'da fuhuş operasyonu

Fatih Aksaray’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 40 kişi gözaltına alınırken, fuhuşa zorlanan 140 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 06:36 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 06:37
İstanbul'da fuhuş operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Aksaray'daki eğlence mekanları ve konaklama tesislerinde yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıkları ihbarını aldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler 3 aylık takip sonucunda belirlenen Aksaray'daki 47 adrese 250 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 müstakil adresteki baskında doğu bloku ülkelerinden fuhuşa zorlanan 140 kadın kurtarıldı.

KADINLARI FUHUŞA ZORLAYAN 40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kadınlara zorla fuhuş ve insan ticareti yaptırdığı tespit edilen 40 kişi gözaltına alınırken, 23 gece kulübü ve otel mühürlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3 kişinin yabancı uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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İstanbul'da fuhuş operasyonu
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