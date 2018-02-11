Kaldırıma LPG tankı gömüp duvar ördüler

İstanbul Beşiktaş'a bağlı Gayrettepe Mahallesi sakinleri son günlerde tedirgin. Bülent Tercan Sokak ve Vefa Deresi Sokak'ta oturanların gözlerine bir aydır uyku girmiyor. Nedeni ise Energy şirketinin benzin istasyonu için yol ortasında kaldırımın altına 15 tonluk LPG
tankı koyması. 'UYARILARIMIZA KULAK TIKADILAR '
Şirketin böyle bir tank gömebilmesi için arsanın 40 metrekare olması zorunlu. Ancak şirket, şikayetlere rağmen kaldırımı işgal edip, 25 metrekare arsayı 40 metrekareye çıkardı ve 15 tonluk tankı kaldırımın altına gömdü. Üstüne de duvar ördü. Yaşananlar nedeniyle mahalleli şaşkın ve tedirgin. Sokakta oturan sakinlerden Melek Kurnaz, "Bu kadar itiraz, şikayet dikkate alınmadı. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Her isteyen, istediği yeri işgal edip yolu, kaldırımı kendi mülkü yapamaz" dedi. İşte söyledikleri: Maalesef hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi
hem de Beşiktaş Belediyesi
uyarılarımıza kulak tıkadı. Şirket sahipleri, böyle uygun görüp kendilerince bir çözüm bulmuşlar. Beşiktaş Belediyesi yetkilileri bize "İlgileniyoruz" diyor. Durumu BİMER
'e ilettik. BİMER yetkilileri bizden daha fazla ayrıntı istedi. Biz de onlara krokiler, fotoğraflar ve son durumla ilgili görselleri de ilettik. Cumhurbaşkanlığına da durumu bildirdik. Hem görevini yapmayan kamu görevlileri hem de devletin yolunu, kaldırımını işgal eden şehir zorbalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Kamuya ait bir yol. Yolumuza tecavüz ettiler. Gerekirse yürüyüşle durumu protesto edeceğiz" dedi.