Kazada ölen 9 kişi, Gaziantep'te yan yana toprağa verildi

Ankara'da hurdacılık yapıp, memleketleri Gaziantep'e dönen Avcı ailesinin 13 ferdinin bulunduğu Cemal Avcı yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüs, dün sabah Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda Ali Daş'ın kullandığı 06 FZ 6350 plakalı kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Cemal Avcı'nın eşi Zeynep Avcı (35), çocukları Yusuf Avcı (19), Esra Avcı (6), Cuma Avcı (14), Cengiz Avcı (11), İsa Avcı (7), gelini Songül Avcı (24), torunları Cesur Avcı (1) ve Celil Avcı (3) yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.