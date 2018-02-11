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'nde kadın cesedi bulundu

nde sabah saatlerinde bir kadının cansız bedeni bulundu. Haberi alıp olay yerine koşarak gelen kadının yakınları uzun süre gözyaşı dökerken, kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 13:53 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 13:56
Küçükçekmece Gölü'nde kadın cesedi bulundu

Olay, saat 09.30'da Sahil Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde gölde devriye gezen sahil parkta görevli güvenlik ekipleri kıyıya vurmuş kadın cesedi gördü. Güvenlik görevlileri spor yapan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının cesedinin olduğu bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı ve deniz polisinden yardım istedi. Deniz polisi göle girerek kadının cansız bedenini torbasına koyup kıyıya çıkarttı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler yaptıkları incelemelerin ardından cesedin 63 yaşındaki 'ya ait olduğunu belirledi. Koşarak göl kenarına gelen yakınları Nihal Kaya'nın cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadı. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Küçükçekmece Gölü'nde kadın cesedi bulundu
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