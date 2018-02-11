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yetim kaldı

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018
Pascal yetim kaldı
'nin iki yıl önce köpeği kaybolunca verdiği ilanla tanıdığı Ercan Ünal (38) trafik kazasında hayatını kaybetti. Ünal henüz 35 günlükken aldığı ve adını Pascal koyduğu köpeği kaybolunca "Biberonla besledim. 5 yıldır yalnız çalışıyorum. Bırak yardım etmeyi, iş yerinde sohbet edecek birisi yok. Ben onunla sohbet ediyorum. Konuştuğum her şeyi kulaklarını kabartarak dinliyor. Birlikte sefillik çektik. Sigara içemedim ona mama alayım diye. Kimdeyse getirin. İki katını vereceğim. O benim oğlum" diyerek duygusal bir mesaj yayımlamıştı. 'Dostum' dediği Pascal için seferber olan Ünal, kısa süre sonra kavuştu ona. Kavuşma anı duygusal görüntülere sahne oldu. Ancak Ünal'ın eşi, iki kızı ve can dostu Pascal şimdi yalnız kaldı. Ünal'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Pascal yetim kaldı
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