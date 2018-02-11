Polis olma isteğindenmiş!

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Karslılar Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'nda şüpheli şahıs ve araçlara yönelik olarak uygulama başlattı. Ekipler, 34 KR 9366 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde bulunan Mustafa Temiz (32), aşağı indirildi.

OTOMOBİLDEN TABANCA, ÖZEL HAREKAT ROZETİ, KOMİSER KİMLİĞİ VE TELSİZ ÇIKTI

Polis, otomobilin iç kısmını kontrol etmeye başladı. Bu sırada polis, otomobilin ön yolcu koltuğu üzerinde siyah renkli kılıfta ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Polis tabancanın yanında güncel Adana Emniyet Müdürlüğü telsiz asayiş muhabere kanalının dinlenebildiği el telsizi buldu. Polis bu malzemelere el koyup daha sonra da şahsın üst aramasını yaptı. Yapılan aramalarda şahsın cüzdanının ön kısmında polis özel hareket ibareli metal polis rozeti, cüzdan içerisinde ise Mustafa B. ismine düzenlenmiş, 325463 sicil ve komiser ibareli üzerinde kendine ait fotoğraf bulunan renkli karton kağıda basılı sahte polis kimlik kartı bulundu. Mustafa Temiz, gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

"TELSİZİ İNTERNETTEN ALDIM, KODU İNTERNETTEN BULUP YÜKLEDİM"

Temiz, emniyette alınan ifadesinde 2 ay sonra evleneceğini, bu nedenle düğün alışverişi yapmak için otomobiliyle çıktığı sırada polislerin kendisini durdurduğunu belirterek, "Üzerinde polis özel harekat yazan rozeti yaklaşık bir ay önce Çakmak Plaza'dan 40 liraya aldım. Merakım var ve hoşuma gidiyor o yüzden taşıyorum. Kuru sıkı tabancayı 1.5 yıl önce İstanbul'dan aldım. Telsizi de 1.5 ay önce bir internet sitesine sipariş vererek İstanbul'dan aldım. Telsize daha sonra Youtube'a girerek buradan videoları izleyip Adana Emniyet Müdürlüğünün telsiz muhabere kodlarını bulup yükleme yaptım. Çalıştıktan sonra bana zarar gelir diye korkup kapattım ve bir daha da açmadım" dedi.

"İNTERNETTEN KOMİSER KİMLİĞİ ÇIKARDIM"

Mustafa Temiz, cüzdanından çıkan komiser kimliğini de yine internetten hazırlayıp çıkardığını söyleyerek, "Üzerimden örnektir yazılı Mustafa B. ismine ait bir komiser kimlik kartı çıktı. Ben bunu internet üzerinden çıkardım. Üzerine de kendi fotoğrafımı yerleştirdim. Bilgiler kısmına ise babamın bilgilerini girdim" diye konuştu

"BU OLAYI POLİSLERE KARŞI SEVGİMDEN GERÇEKLEŞTİRDİM"

Temiz, ifadesine şöyle devam etti:

"Bu olayı gerçekleştirmemdeki amaç tamamen küçüklüğümden bu yana polislere karşı duyduğum sevgimdendir. Ben polislik mesleğini çok seviyorum ama olamadım. Benden çıkan polis malzemelerini kesinlikle bir yerde kullanmadım, kullanmayı da düşünmedim. Benim bu eşyaları taşımamın tek sebebi polis olma isteğimdir."

İfadesi alınan Temiz, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta da ifade veren Temiz tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Temiz mahkeme tarafından, "Belgede sahtecilik, haberleşme kanununa muhalefet kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçlarından tutuklandı.