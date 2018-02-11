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Sınıftaki skandal görüntüler için müfettiş görevlendirildi

'ın Çorlu ilçesinde bir lisede lerin leri ile alay ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla duyulan skandalla ilgili soruşturma başlatıldı. Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, "Pazartesi müfettişler okulda inceleme yapacak" dedi.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 13:18
Sınıftaki skandal görüntüler için müfettiş görevlendirildi

Çorlu'da Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki görüntülerde, sınıfta ders anlatmaya çalışan bir , leri tarafından alaya alınıyor. Öğretmen ders anlattığı esnada ayağa kalkan, öğretmenin kıyafeti ile alay eden, öğretmenin kulağına el hareketi yapan, tüm bunlarla da yetinmeyerek öğretmenini kucaklayan öğrenci, arkadaşları tarafından kahkahalarla izleniyor. Yaşananları kaydeden öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından skandal duyuldu.

Öğrencilerin kaydettiği skandal görüntüler

KAYMAKAM: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, öğrencinin öğretmeninin kıyafetiyle alay ettiği, kulağına doğru hareket yaptığı ve belinden tutarak havaya kaldırdığı anların kaydedildiği görüntüleri izlediğini belirterek, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

'ÜÇ ÖĞRENCİNİN ADI GEÇİYOR'

Söz konusu görüntülerin önceki gün çekildiği bilgisini aldıklarını ifade eden Kılıç, "Biz de görüntüleri öğrenciler sosyal medyada paylaşınca gördük. Olayın içinde üç öğrencinin adı geçiyor. Pazartesi bahse konu öğretmen ve öğrencilerle ilgili müfettişler okulda inceleme yapacak" dedi.

'ÖĞRETMEN OKUL İDARESİNE BİLDİRMELİYDİ'

Kılıç, konuyla ilgili idari soruşturmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, "Öğretmen bu olaylar yaşandıktan sonra hemen sınıftan çıkarak durumu okul idaresine bildirmeliydi. Ancak bunu yapmamış. O yüzden öğretmenle ilgili de soruşturma başlattık" diye konuştu.

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Sınıftaki skandal görüntüler için müfettiş görevlendirildi
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