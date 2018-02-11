Sokak ortasına tuvaletini yapan gence 124 lira ceza

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre olay, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 19 yaşındaki N.C.'nin ana yol yol kenarında tuvaletini yaptığı iddiası üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen yunus timleri sokak ortasında tuvaletini yapan genci uyardı. Ekiplerin uyarılarına direnen N.C.'ye müdahale edildi. Polis otosuna bindirilirken de direnen genç, polis merkezine götürüldü."Çevreyi kirletmek" suçundan 124 lira idari para cezası uygulanan N.C., ardından serbest bırakıldı.