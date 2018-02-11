Sultan’ın torunları Sultanahmet Camisi’nde

Sultan
2. Abdülhamid, vefatının 100'üncü yılında torunlarının katılımıyla anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür AŞ ve Hamidiye AŞ tarafından Sultan 2. Abdülhamid Han
'ın vefatının 100. yılında anma etkinliği düzenlendi. Sultanın 40 torununun da katıldığı etkinlik kapsamında ilk olarak Sultanahmet Camisi
'nde namaz kılındı ve mevlit okutuldu. Mevlidin ardından Abdülhamid'in torunları tarafından cami çıkışında çorba ikramında bulunuldu. Sultanın torunları ve etkinliğe katılanlar Sultanahmet Camisi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. MEVLİT OKUTULDU
Abdülhamid'in torunlarıyla vatandaşlar daha sonra camiden Abdülhamid Han'ın türbesine yürüdü. Türbede Abdülhamid Han'ın ruhuna Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Türbe çıkışında vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu. Osmanoğlu ailesi, Sultan Abdülhamid'in vefatının 100. yılı dolayısıyla mevlit okuttu. Nilhan Sultan Köşkü'nde düzenlenen mevlitte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Katılımcılara ikramda bulunulan mevlitte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın gönderdiği mesaj da okundu. Mevlide en yaşlı hanedan üyesi Harun Abdülkerim Osmanoğlu, eşi Farizet Osmanoğlu, Kayıhan Osmanoğlu, Abdülhamid Han'ın 4. kuşaktan torunu Orhan Osmanoğlu, Asyahan Osmanoğlu da katıldı. 2. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, "Sultan Abdülhamid Han'ın değerini anlamak için bir 100 senenin geçmesi gerekiyormuş. 20 yıl önce Sultan Abdülhamid Han'ın fotoğrafının üzerine yumurtaların atıldığı, 'Kızıl Sultan' denilen dönemleri gördük" dedi. ?AFYONCU SULTAN'I ANLATTI
İkinci Sultan Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi
'nce özel bir etkinlik düzenlendi. Halk Sarayı'nda gerçekleşen programa ilçe sakinleri büyük ilgi gösterdi. Dolup taşan salonda programı ayakta izleyenler oldu. Etkinliğe katılan SABAH yazarı ve Milli SAvunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Halk, 33 yıllık hükümdarlığında Sultan'ı çok sevdi" dedi.