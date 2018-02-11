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Tırcılardan Mehmetçik’e destek konvoyu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlere destek olmak amacıyla ’nın Pamukova ilçesinde Tırcılar Kooperatifi tarafından konvoy düzenlendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 17:34
Tırcılardan Mehmetçik’e destek konvoyu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'i terör örgütü PKK-YPG'den temizlemek için düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' devam ediyor. Operasyona ülke genelinden çok sayıda vatandaş da destek veriyor. 'nın Pamukova ilçesinde de Tırcılar Kooperatifi tarafından düzenlenen konvoyla Mehmetçiğe destek verildi. Tırlarında Türk bayrakları ile ilçe turu atan ve daha sonra D-650 karayolu üzerinden yaklaşık 40 kilometrelik yolu kat ederek şehir merkezine gelen yaklaşık 100 araçlık konvoya vatandaşlar da büyük destek verdi. Bazı vatandaşlar el sallayarak, bazıları korna çalarak konvoya destek verirken çoğu vatandaş ise o anları görüntüleyebilmek için cep telefonlarına sarıldı. Pamukova ilçesinde başlayan ve şehir merkezinde son bulan konvoyla ilgili polis ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri de gözden kaçmadı.

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Tırcılardan Mehmetçik’e destek konvoyu
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