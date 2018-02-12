Arkadaşını önce soydu sonra tehdit etti

Eskişehir'de dershaneler sokağı olarak bilinen Şehit Zeynel Toköz sokakta hem evi hem ekmek teknesi olarak kullandığı playstation dükkanını işleten Bestami Çevik, geçtiğimiz hafta dükkanda kalmadığı tek günde soyuldu. Soygun üzerine birçok hayali yerle bir olan işletmecinin önümüzdeki yaz evlenme planı da son buldu. Devamlı dükkanında kalan Bestami Çevik, sadece dükkanının soyulduğu gece arkadaşında kaldı. Olay günü dükkanın ışıklarını açık bırakarak, arkadaşlarına giden Bestami Çevik, sabah geldiğinde büyük şok yaşadı. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonrasında yakalanan şüpheliyi gören Çevik, olaya şaştı kaldı. Hırsızlığın yaşandığı gece birlikte mangal yaptıktan sonra evde beraber kaldığı arkadaşı M.K.'nın hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini öğrenen Çevik, arkadaşının önce destek mesajları attığını yakalandıktan sonra ise tehdit içerikli küfürlü mesajlar gönderdiğini söyledi. Şüphelendiği şahıslardan olay sonrasında yanında olduğuna dair sosyal medyadan mesajlar atan Bestami Çevik, bu süreci şöyle anlattı: