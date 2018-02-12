E Devlet ile soyağacı sorgulama bugün hizmete açılacak mı? – Alt üst soy ağacı bilgisi sorgula!

Geçtiğimiz günlerde hizmete açıldığı duyurulan soyağacı sorgulama işlemi için çok kısa bir sürede yüzbinlerce kayıt oluşturuldu. Bu hizmet özellikle sosyal medyada hızla duyuldu. Bu nedenle alt üst soy ağacı bilgisi sorgulamak isteyen vatandaşlar E Devlet'in resmi internet sitesine akın etti. Turkiye.gov.tr adresine giren kişiler kötü bir haberle karşılaştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, hizmette yaşanan yoğunluk nedeniyle erişimin geçici bir süreliğine durdurulduğunu belirtti. O günden bu yana milyonlarca kişi ''soyağacı sorgulama ne zaman açılacak'' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte E Devlet giriş sistemi ve son yapılan açıklamalar…