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ile sorgulama bugün hizmete açılacak mı? – Alt üst soy ağacı bilgisi sorgula!

giriş sistemi üzerinden erişime açılan alt üst bilgisi sorgulama işlemi yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle geçici bir süreliğine durduruldu. Hizmetin açılması ile milyonlarca kişi soyağacı sorgulama işlemini yapmak için turkiye.gov.tr adresine akın etti. Bazı vatandaşlar hızlı davrandığından dolayı soy bilgisine ulaştı. Ulaşamayanlar ise günlerdir sisteme erişimin açılmasını bekliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün en son yaptığı açıklamada, ‘’ Bilgi servisinin daha hızlı ve kesintisiz sağlanması için teknik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrası hizmet kullanıma açılacaktır.’’ İfadesi kullanıldı. Peki E Devlet giriş ile soyağacı sorgulama ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.2.2018 09:54
E Devlet ile soyağacı sorgulama bugün hizmete açılacak mı? – Alt üst soy ağacı bilgisi sorgula!

Geçtiğimiz günlerde hizmete açıldığı duyurulan sorgulama işlemi için çok kısa bir sürede yüzbinlerce kayıt oluşturuldu. Bu hizmet özellikle sosyal medyada hızla duyuldu. Bu nedenle alt üst soy ağacı bilgisi sorgulamak isteyen vatandaşlar 'in resmi internet sitesine akın etti. Turkiye.gov.tr adresine giren kişiler kötü bir haberle karşılaştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, hizmette yaşanan yoğunluk nedeniyle erişimin geçici bir süreliğine durdurulduğunu belirtti. O günden bu yana milyonlarca kişi ''soyağacı sorgulama ne zaman açılacak'' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte E Devlet giriş sistemi ve son yapılan açıklamalar…

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E Devlet ile soyağacı sorgulama bugün hizmete açılacak mı? – Alt üst soy ağacı bilgisi sorgula!
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