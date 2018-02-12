Emlakçıya alacak infazı

Kahramanmaraş'ta Erkan Bülbül (42) iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı emlakçı Metin Kuloğlu'nu (49) tabancayla öldürüp kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Vakıf Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

ATEŞ EDİP KAÇTI

İddiaya göre, Erkan B. ve Metin Kuloğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan B., tabancayla Kuloğlu'na ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Metin Kuloğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan Erkan Bülbül'ün yakalanması için çalışma başlattı.