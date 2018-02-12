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Emlakçıya alacak infazı

'ta emlakçılık yapan , alacak- verecek meselesi yüzünden iş yerinde öldürüldü. Emlakçıyı tabancayla vuran Erkan B., olayın ardından kayıplara karıştı.

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 19:33
Emlakçıya alacak infazı

'ta (42) iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı emlakçı 'nu (49) tabancayla öldürüp kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Vakıf Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

ATEŞ EDİP KAÇTI

İddiaya göre, Erkan B. ve Metin Kuloğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan B., tabancayla Kuloğlu'na ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Metin Kuloğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan Erkan Bülbül'ün yakalanması için çalışma başlattı.

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Emlakçıya alacak infazı
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