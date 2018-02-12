Empati yöntemiyle inanılmaz değişim

İnşaat mühendisi Taylan Özova
, 140 kiloya yükseldikten sonra kendisiyle empati
kurarak kilosunu 135'e çıkaran spor hocasının yöntemiyle, 3 ayda 50 kilo verdi. Özova, 90 kiloya düştü ve sağlığına kavuştu. 25 yaşındaki Taylan Özova, spora başlamadan önce 140 kiloydu. 28 yaşındaki spor hocası İbrahim Yener
ise 87 kiloydu. Yener daha önce hiçbir yerde görülmemiş bir teknik kullanıyor: Empati ile kilo verme. Yener çalıştırdığı kişinin yaşadığı zorlukları daha iyi anlamak, ona zor ya da kolay gelecek durumları tespit edebilmek için önce kişiyle aynı kiloya çıkıyor. Daha sonra onunla birlikte kilo vermeye başlıyor. 87 kilo olan Yener çalıştırdığı Taylan için 48 kilo alarak 135 kiloya ulaştı. Beraber çalışarak kilo veren ikili, 3 ayda tam 50 kilo vererek inanması güç bir başarıya imza attı. SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Taylan, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Her koşulda benimle beraberdi. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeklerinde hatta gece geç uyuyacaksam o anlarda bile görüntülü konuşup motive oluyorduk. Beni anlayabildiği için spor antrenmanımı ona göre ayarlıyordu. Spor yapmayacağım günlerde de hep kontrol ediyordu ne yiyip içtiğimi. Sizinle aynı şartlarda, sizi anlayan birisiyle kilo vermeye çalışmak çok daha kolay geliyor. Bu sayede 3 ayda 50 kilo verdim. Yeniden doğup hayata yeniden başladım." 'İNANCI GÜÇLENDİRİYORUM'
Spor hocası İbrahim Yener ise kullandığı tekniği şu şekilde ifade ediyor: "İnsanlar belirli bir kiloya ulaşınca kilo verip iyi bir fiziğe sahip olmak artık imkânsız gibi geliyor. Benim yapmaya çalıştığım bu algıyı kırmak. Beraber bu işi yapınca ellerindeki somut örnek ben oluyorum ve inanarak ilerleyince başarı kaçınılmaz oluyor. Zayıflamaya ve sağlıklı yaşamaya inancı güçlendiriyorum, böylece hedeflediğimiz kiloya ulaşıyoruz." İki yıl profesyonel basketbol oyunculuğu yapan Yener spor deneyiminden yararlandığını ancak beslenme düzeni için uzman diyetisyen arkadaşlarından mutlaka destek aldığını belirtiyor. Levent SÖKMEN