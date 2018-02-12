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Erciyes'in zirvesinde Afrin şehitlerini andılar

Hacılar Gençlik ve Spor Dağcılık Kulübü üyeleri, Afrin'de şehit düşen askerler anısına 'nın 3 bin 916 metrelik zirvesine tırmanış gerçekleştirdi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 17:05
Erciyes'in zirvesinde Afrin şehitlerini andılar

8'inci Geleneksel Uluslararası Hacılar Erciyes Kış Zirve Tırmanışı, hafta sonu 70 sporcunun katılımı ile yapıldı. Tipi ve fırtınaya karşın dağcılar, 'nın 3 bin 916 metrelik zirvesine çıkıp, Afrin şehitleri anısına saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Etkinlikle ilgili konuşan Kulüp Başkanı Yusuf Hakan Özdemir, ''Rüzgar çok şiddetliydi. Zirveye kar çubuğu ve kazma yardımı ile sabit hat kurduk. Tüm sporcular güvenli bir şekilde zirveye ulaştı. Faaliyeti Afrin şehitlerimizin anısına gerçekleştirdik. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

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Erciyes'in zirvesinde Afrin şehitlerini andılar
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