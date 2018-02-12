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‘Halsiz düşen’ deniz kaplumbağası kurtarıldı

Giriş Tarihi: 12.2.2018
‘Halsiz düşen’ deniz kaplumbağası kurtarıldı
'nın Bodrum ilçesinde, vatandaşlarca denizde halsiz bulunan caretta caretta cinsi kaplumbağa tedaviye alındı. İlçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada bir deniz kaplumbağasının hareketsiz olduğu ihbarını alan Bodrum AKUT ekipleri belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, bir vatandaş tarafından denizden marina iskelesine çıkartılan deniz kaplumbağasını teslim aldı. Kaplumbağa tedavi edilmek üzere Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi. Merkezde yapılan ilk incelemede, caretta carettada herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadığı, kaplumbağanın açlıktan ve soğuktan halsiz düşmüş olabileceği belirtildi. AA
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‘Halsiz düşen’ deniz kaplumbağası kurtarıldı
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