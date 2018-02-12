Hırsıza linç

Adana'da aralarında askeri lojmanın da olduğu 16 işyeri ve eve girerek 100 bin lira değerinde altın ve elektronik cihaz çalan hırsız Ali Özgün, son işinde vatandaşlar tarafından yakalanıp öldüresiye dövülürken, polis tarafından linç edilmekten kurtarıldı.

KAMERALAR İZLENDİ

Kent merkezinde son 45 günde farklı noktalarda yer alan 16 ayrı lüks konut ve villadan art arda hırsızlık olayları yaşanması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler söz konusu adreslerdeki güvenlik kameralarını tek tek izledi. Yapılan çalışma sonucunda olayları gerçekleştiren kişinin, suç kaydı bulunan Ali Özgün olduğunu belirledi. Ekipler, Özgün'ü her yerde ararken, hırsız Çukurova ilçesinde bir eve girdi. Evdeki cep telefonu ve değerli eşyaları alan Ali Özgün birinci kat balkonundan aşağıya inmek isterken düştü. Bunu gören vatandaşlar hırsızı yakaladı. Bazı vatandaşlar hırsızı darp ederken bazıları da polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler hırsızı vatandaşın elinden zor aldı.

CEZAEVİNE KONULDU

Sol gözüyle birlikte vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan ve aldığı darbeler sonucu yürümekte zorlanan Özgün, hastanede tedavi edildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Özgün, 16 ayrı suçtan sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.