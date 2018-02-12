Katar’da Türk ihracatçısına ihtiyaç büyük

Özellikle EMEA bölgesinde ve yine özellikle Suudi Arabistan ve Katar'da ihtiyaç duyulan yüksek hacimli yapı işleri, çok sayıda büyük Türk firmasının da merceğinde. Türk ihracatçılarının ve yapı firmalarının hassasiyetle yaklaştığı pazarda 100 milyar dolara ulaşan hedefleri göz kamaştırıcı. Expotim-Ladin Grubu da Türkiye'nin ihracatını artırmak için çalışan bir yurt dışı fuar organizasyon şirketi. Yılda 35'ten fazla organizasyonla Türk ihracatçısını yabancılarla avantajlı bağlantılara sokuyorlar. Şirketin İcra Kurulu Üyesi Çağatay Erşahin, "2018 için hedeflerinin 35 fuar olduğunu" söylüyor. Ekonomi Bakanlığı "A Sınıfı yurt dışı fuar organizasyonu" yetki belgesi verdi Expotim'e.

Ekonomi takipçileri bilir, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen BIG 5 Show Saudi Fuarı, Dubai BIG 5 Show fuarından sonra, Orta Doğu yapı sektöründe düzenlenen en geniş katılımlı ve en büyük fuar. Erşahin, 5-8 Mart arasında sekizinci defa düzenlenecek fuarın arkasında da Expotim-Ladin Grubu'nun olduğunu söylüyor: "Amaç, 2025 yılında 96.5 milyar dolarlık hacme ulaşacağı tahmin edilen Suudi yapı pazarından Türk firmalarının pay almasını sağlamak. Suudi Arabistan, İtalya, Almanya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında olduğu 35 ülke, 39'u Türk katılımcılardan oluşan 415 firma ve 15.000 ziyaretçi bekleniyor."

Körfez bölgesinde şu an siyasi olarak bölge ülkeleriyle sorun yaşamakta olan ve bu nedenle ambargo tehdidi altında olan Katar'da Türk yapı sektörü için son derece geniş imkanlar var. Expotim-Ladin Grubu yöneticisi Erşahin "siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle Türkiye'nin tek pazar haline geldiği ve firmaların yoğun ilgi gösterdiği Katar'da, yapı malzemeleri ve bina servisleri sektörü için düzenlenmekte olan Building Services Qatar Fuarı'nda da (24-26 Eylül 2018) milli katılımı organize ediyoruz." diyor.