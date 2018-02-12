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arenasına jandarma baskını

'nin Çal ilçesinde, jandarmanın Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekipleri ile düzenlediği operasyonda, dövüştürüldükleri belirlenen, kan içindeki '' cinsi 11 köpeğe jandarma tarafından el konulurken, sahiplerine kişi başı 3 bin 500 lira para cezası kesildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 13:06
Köpek dövüşü arenasına jandarma baskını

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çal'a 10 kilometre mesafedeki kırsal Akkent Mahallesi'nde, yapıldığını belirledi. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, Akkent Mahallesi'ndeki yaklaşık 200 kişinin köpek dövüşü izlediği, brandalarla arenaya dönüştürülen alana dün sabah operasyon düzenledi.

KÖPEKLER KAN İÇİNDE KALMIŞ HALDEYDİ

Dövüşü durduran jandarma, vücutlarının büyük bölümü kan içindeki cinsi 11 köpeğe el koydu. Köpeklerin sahiplerine Kabahatler Kanunu'na göre 3 bin 500'er lira para cezası kesildi. Jandarmanın operasyonu sırasında izleyiciler arasındaki bazı kişiler ile bazı köpek sahipleri geniş arazide ağaçlık alana doğru kaçtı.

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Köpek dövüşü arenasına jandarma baskını
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