Meclis Araştırma Komisyonu yurtdışında kaçak eser arayacak

Yurtdışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesinin sağlanması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
, Almanya ve Danimarka'daki müzelerden sonra Louvre ve British müzelerinde de incelemelerde bulunacak. Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için kurulan komisyon çalışmalarını yurtdışında genişletiyor. Komisyon gelecek hafta ilk olarak Fransa'ya, ardından İngiltere
'ye gidecek. Komisyon üyeleri, 14 Şubat Çarşamba günü Paris'te Louvre Müzesi'nde yetkililer ile görüşecek, ertesi gün UNESCO ile bir toplantı gerçekleştirecek. TBMM
Araştırma Komisyonu, buradan İngiltere'ye geçecek ve Londra'da British Müzesi, Victoria ve Albert Müzesi'nde incelemelerde bulunacak. Komisyon Başkanı, AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, "Avrupa ve ABD'de dikkate değer hiçbir müze yoktur ki birden çok Türk eseri olmasın" dedi. Komisyonun çalışmalarında sona yaklaştığı anımsatılarak, raporlarında neler yer alacağının sorulması üzerine İsen, mevzuat ve uygulamalarla ilgili yapılması gerekenleri söyleyeceklerini bildirdi.