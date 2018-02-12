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Mehmetçik’e bağış şikayetten vazgeçirdi

’nın Orhaneli ilçesinde kavgada darp edilen bir kişi, karşı tarafın Afrin operasyonuna destek için ’na 500 lira yatırması üzerine uzlaşarak, şikayetinden vazgeçti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 11:43
Mehmetçik’e bağış şikayetten vazgeçirdi

Orhaneli ilçesinde meydana gelen olayda, Ramazan Çakmak, 'ı geçen mayıs ayında darp etti. Özkan'ın şikayetçi olması üzerine Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme de dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Bilirkişi olarak dosyaya atanan Özcan Altınok, tarafları barıştırmak için büyük çaba gösterdi. Yapılan çalışmalar sonucunda Özkan, Çakmak'ın Afrin'de Zeytin Dalı harekatına destek amacıyla 'na bağışta bulunmasını istedi. Bunun üzerine Çakmak, 500 lira bağışta bulununca taraflar uzlaştı. Geçen sene darp edildiği ifade eden Özkan, "Savcılıktan bizi bir kişi aradı. Uzlaşmamız için arabuluculuk yaptı. Ben de Afrin'deki operasyona destek vermek için Mehmetçik Vakfı'na 500 lira yatırmasını istedim" dedi.

"ANLAMLI BİR BAĞIŞ YAPTIK"

Geçen mayıs ayında bir olay yaşadıklarını belirten Çakmak, "Uzlaşmayı herkese tavsiye ediyorum. Anlamlı bir bağış yaptık" diye konuştu.

(Fotoğrafta soldaki: Salih Özkan)

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Mehmetçik’e bağış şikayetten vazgeçirdi
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