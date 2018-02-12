Polis oyun kavgasında iki kişiyi öldürdü

Amasya'da, tartıştıkları polis memuru tarafından silahla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, Dere Kocacık Çarşısı mevkisinde bulunan Futbolseverler Derneği lokalinde, polis memuru M.A.K. ile Mustafa Çelik ve Naci Yıldız arasında kâğıt oyunu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K, beylik tabancasıyla Çelik ve Yıldız'a ateş etti. Çelik olay yerinde, Yıldız ise kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan M.A.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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