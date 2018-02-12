Tolga Karel’e icra takibi

Amerikalı model Sarah Margaret Scot ile evlenen oyuncu Tolga Karel
'in eski eşi Azeri manken Günay Musayeva
(32), müşterek çocuğun aylık 500 liralık iştirak nafakasının ödenmediği gerekçesiyle Karel'e İstanbul 25. İcra Müdürlüğü'nde icra takibi başlattı. 3 yıl önce eski eşinden ayrılan Tolga Karel'in aylık 500 liradan 20 aylık nafaka bedeli olan 12 bin 698 lirayı ödemediği belirtildi. Musayeva, boşandıktan sonra bugün 6 yaşında olan müşterek çocuk için 500 liralık iştirak nafakasının aylık 5 bin liraya yükseltilmesi için dava açmış ve boşandığı eşi Tolga Karel'in lüks içinde yaşadığını iddia etmişti. Musayeva, "Amerikalı eşine 20 bin dolara pırlanta yüzük aldı, düğün için 90 bin dolar harcadı. Onun için özel helikopter kiralayıp lüks tatillere götürdü. Benim çocuğumun ise doğuştan gelen konuşamama hastalığı var. Davalı bu kadar lüks içinde yaşarken çocuğu için 500 lira nafaka ödemesi akla, vicdana ters" demişti. Karel'in iştirak nafakasını ödememesi halinde Türkiye'deki hesapları ya da mal varlığı üzerinde ihtiyati haciz kararı uygulanabileceği öğrenildi.