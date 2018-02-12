Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Üç kuşaktır turşu kuran köy göç vermiyor

Üç kuşaktır kuran köy göç vermiyor

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden 'nın Orhangazi ilçesine bağlı bin 800 nüfuslu kırsal Gedelek Mahallesi'nde nüfusun yüzde 90'ı geçimini turşu üretiminden sağlıyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 12:34
Üç kuşaktır turşu kuran köy göç vermiyor

Mahallede yaklaşık 70 yıldır doğal yöntemlerle üretilen lar, ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor. Hemen herkesin en önemli geçim kaynağı olan turşu üretimi sayesinde mahalleden büyük şehirlere göç verilmiyor.

Daha önce köy olan ancak büyükşehir sınırlarına dahil edilmesinin ardından mahalle statüsüne geçen kırsal mahallenin muhtarı Mehmet Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1950'li yıllardan beri üretilen turşunun mahalle halkının ana geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üç kuşaktır turşu kuran köy göç vermiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN