Üç kuşaktır turşu kuran köy göç vermiyor

Mahallede yaklaşık 70 yıldır doğal yöntemlerle üretilen turşular, ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor. Hemen herkesin en önemli geçim kaynağı olan turşu üretimi sayesinde mahalleden büyük şehirlere göç verilmiyor.

Daha önce köy olan ancak büyükşehir sınırlarına dahil edilmesinin ardından mahalle statüsüne geçen kırsal mahallenin muhtarı Mehmet Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1950'li yıllardan beri üretilen turşunun mahalle halkının ana geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.