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Ünlü sanatçılar barınak hayvanları için buluştu

Giriş Tarihi: 12.2.2018
Ünlü sanatçılar barınak hayvanları için buluştu
Hayvanseverler, tarafından Yedikule Hayvan Barınağı'nda, "Yedikule Hayvan Barınağı 9'uncu sevgi günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen kermeste karşılıksız sevgi için bir araya geldi. Kermese ünlü sanatçılar , Ulvi Alacakaptan, Hayko Cepkin ve Murat Başaran'ın yanı sıra çok sayıda hayvansever katıldı. Kermese katılan sanatçılar, stantlarda satış yaparken hayvanseverler de satılan ürünlerden aldı. Kermeste sağlanan gelirin barınaktaki hayvanlar için kullanılacağı öğrenildi. Oyuncu Tuna Arman, "İnsan olmaya çalışıyoruz. O yüzden buradayız. İnsan olmanın özelliği zayıf olanı kollamaktır" derken Hayko Cepkin de, "Son dönemlerde sosyal medyada hayvanlara yönelik gördüğümüz çirkin görüntülere inat buradayız" diye konuştu.
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Ünlü sanatçılar barınak hayvanları için buluştu
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