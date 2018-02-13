Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bu yumurta bin lira

Bu bin lira

’in Silifke ilçesinde ikamet eden ’in beslediği tavuklardan biri üzerinde ’1’ yazan yumurtladı. Civelek üzerinde ’1’ yazan yumurtayı bin liradan satışa çıkardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 10:25
Bu yumurta bin lira

25 yıldır satan , bahçesinde beslediği tavuktan üzerinde '1' yazan yumurta elde etti. Sabah saatlerinde kümesten yumurta almaya giden Civelek üzerinde '1' yazan yumurtayı görünce hayretler içerisinde kaldı.



"25 YILDIR İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Geçimini yumurta satarak elde ettiğini belirten Ayşe Civelek, "25 yıldır tavuk işleri ile uğraşıyorum. Tavuk alırım ve satarım. Çoğunlukla yumurta satarak geçimimi sağlıyorum. 25 yıldır ilk defa böyle bir şey gördüm. 1 numaralı yumurta görenleri hayrete düşürüyor. Yumurtanın normal fiyatı 1 lira ancak bu yumurtanın üzerinde 1 yazdığı için bin liradan satacağım. Bin lirayı getiren üzerinde 1 lira yazan yumurtayı götürür" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu yumurta bin lira
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN