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Günübirlik ev yakalama hattı kuruldu

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018
'da her geçen gün artan günübirlik evlere karşı belediyeler de önlemlerini artırıyor. Fatih'te, belediye ekipleri ihbar ve denetimlerde belirlenen 754 evi izinsiz kiralama nedeniyle mühürledi. Turistlerin ve yasadışı göçmenlerin sık kullanıldığı evlerin tespiti için ilçe geneline afişler asan belediye, kaçak ev ihbar hattı kurdu. İhbar hattına 6738 ev bildirildiği öğrenildi. İnternet ve emlakçılar üzerinden kiralanan evler, dayalı döşeli ilanlarla günlük 50 ile 250 lira arasında kiralanmaya devam ediyor.
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Günübirlik ev yakalama hattı kuruldu
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