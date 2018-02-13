Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesinde 3 bine yakın çocuk cemaatle namaz kıldı

’ projesinde 3 bine yakın çocuk cemaatle namaz kıldı

Çocuklara camiye gitme alışkanlığı kazandırma amacıyla yapılan ‘’ projesinde Türkiye genelinde 3 bine yakın çocuğun 5 vakit namazı camide kıldığı belirtildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 12:20
‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesinde 3 bine yakın çocuk cemaatle namaz kıldı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen '' projesi ile 6-13 yaş arası erkek çocuklar camiye alıştırılıp 5 vakit namazın camide cemaatle kılınması teşvik edildi. Çocuklara cemaatle namaz kılmanın hazzı yaşatılıp Müslümanların birlik ve beraberlik şuurunu anlamaları ve hayatlarına tatbik etmeleri sağlandı. Yetkililerin açıklamasına göre 2 bin 880 çocuğun kayıt yaptırdığı proje ile 25 ildeki 212 cami, proje ortağı 32 sivil toplum kuruluşunun da desteğiyle gerçekleştirildi.

625 ÇOCUK TAM PUAN ALDI

haydicocuklarcamiye.com sitesinde belirtilen camilerde 10 gün boyunca 5 vakit namaza gelen çocukların her vakit namazı için ve ezberledikleri Hadis-i Şerifler için verilen puanlar neticesinde 625 çocuk tam puan aldı.

KATILIMCILAR TÖRENLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Proje sonunda puanlarına göre ödüle hak kazan katılımcılar, düzenlenen törenlerle ödüllendirildi. Çocuklar, aileleri ve vatandaşların memnun kaldığı gözlenen projenin ilerleyen dönemlerde daha geniş kapsamlı olarak planlanması ve uygulanması yönünde talepler geldiği ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesinde 3 bine yakın çocuk cemaatle namaz kıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN