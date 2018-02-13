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Kar güreşçileri dünya basınında

’de düzenlenen İngiliz basınında da haber oldu. gazetesi “Yarışmacılar Türkiye’nin buz kralı olmak için yarıştı” diye yazdı

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Giriş Tarihi: 13.2.2018
Kar güreşçileri dünya basınında
Veliköy'de geçen hafta 23'üncüsü düzenlenen bu yıl uluslararası basında da yer buldu. İngiltere'nin ana akım gazetelerinden ; Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan 174 yarışmacının 11 kategoride yarıştığı bu ilginç etkinliğe yer verdi. "Yarışmacılar Türkiye'nin buz kralı olmak için yarıştı" yorumunu yapan gazete, sadece yetişkinlerin değil, çocukların da kar üzerinde kıyasıya mücadele verdiğini, seyircilerin büyük ilgiyle yarışmayı izlediğini bildirdi.
Yarışmanın karlı ve soğuk bir havada düzenlenmesinin yarışmacıların motivasyonunu bozmadığı belirtilirken, yarışmacıların pistin dışında isimleri okunana kadar ısındığını ve güreş sırasında da soğuğu hissetmediğini belirtti. Gazete, internet sitesinden yayımladığı haberinde yarışmacıların ilginç tekniklerle birbirlerini tuş etmeye çalıştığını ve tüm güçleriyle yarışmayı kazanmaya çalıştığını ifade ederken, finalde Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına güreşen sporculardan Hamza Köseoğlu ve Kenan Gör karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Hamza Köseoğlu, başpehlivan oldu.
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Kar güreşçileri dünya basınında
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