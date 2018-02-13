Katliam talimatını ağzında getirmiş

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın, teröristlerce şehit edilmesine ilişkin eylem talimatını getiren Berna Yılmaz
'ın vize işlemlerine yardım eden şüpheli yakalandı. 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı
'nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Şehit savcıya düzenlenen eylemin talimatını yurtdışından getiren ve sonraki bir eylemde ölü olarak ele geçirilen Berna Yılmaz'ın yurtdışı çıkış işlemleri için vize almasını sağlayan ve muhasebeciliğini yaptığı şirkette çalışmış gibi gösteren Mithat Öztürk gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu da tamamlanan Öztürk, 'Silahlı Terör Örgütü'ne Yardım Etme' suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan sevk yazısında, Yılmaz'ın işe giriş tarihinin 16 Ekim 2014, çıkış tarihinin ise dikkat çekici olarak savcı Kiraz
'ın şehit edildiği 31 Mart 2015 olduğu belirtildi. Ayrıca Tunceli kırsalında öldürülen örgüt mensuplarından Kenan G.'nin aynı şekilde şirkette çalışmış gibi gösterildiği de kaydedildi. Sevk yazısında, Öztürk'ün, örgütsel arşiv araştırma sonucunda 29 Eylül 1992 tarihinde silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilen Dev-Sol (DHKP-C terör örgütünün 1994 yılından öncesi adı) militanları Kayhan Tazeoğlu ve Makbule Sürmeli'nin cenazesine katılarak güvenlik güçlerine taşlı ve molotof kokteylli saldırıda bulunduğu belirtildi. Öztürk'ün muhtelif tarihlerde örgüt mensuplarının örgütsel amaçlarla yurtdışına çıkmaları için iş yerinde sigortalı gibi göstermek suretiyle vize almalarını sağladığı da kaydedildi.