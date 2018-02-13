Kucağında çocuğu, elinde telefonla oynayan şoföre soruşturma

Merkez Seyhan ilçesinde 01 J 0378 plakalı 8/A hattı şoförü, izinli olduğu gün eşi ve çocuğuyla otobüse binerek dışarı çıktı.



Bu sırada 3 yaşlarındaki oğlunu da kucağına alan şoför, uzun süre oğlu kucağında elinde de telefonla oynayarak yolculuk yaptı.

Kucağında çocuğu, elinde telefon ile otobüs kullandı

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ



Trafikte tehlikeli anlar yaşatan şoför görüntülerinin yayınlanmasının üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, otobüsü kullanan şoför hakkında, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan soruşturma başlatıldı.