Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Muğla’da otomobil dereye uçtu: 3 ölü

’da otomobil dereye uçtu: 3 ölü

ABBAS ÇAKAR BİRKAN DÜZENLİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018
Muğla’da otomobil dereye uçtu: 3 ölü
Yurt genelinde meydana gelen kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 'nın Fethiye ilçesinde sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, dereye devrildi. Otomobilde sıkışan Hüseyin Avcı (18), kuzeni Ümit Avcı (19) ve Serhat Hilmi Hancıoğlu (22) öldü. Ortaca ilçesindeyse yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İrfan Orhan (47) öldü. Kocaeli'nde refüje çarpan aracın sürücüsü Hasan Fidan (52) yaralanırken eşi Semiha Fidan (41) hayatını kaybetti. Çorum'un Alaca ilçesinde iki kişi ölürken, Çanakkale, Çankırı ve Elazığ'da meydana gelen kazalarda ise toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Amasya'nın Damudure köyünde ise devrilen traktörün altında kalan Mehmet Türkmenoğlu (46) öldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da otomobil dereye uçtu: 3 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN