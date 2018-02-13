Muğla’da otomobil dereye uçtu: 3 ölü

Yurt genelinde meydana gelen kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Muğla
'nın Fethiye ilçesinde sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, dereye devrildi. Otomobilde sıkışan Hüseyin Avcı (18), kuzeni Ümit Avcı (19) ve Serhat Hilmi Hancıoğlu (22) öldü. Ortaca ilçesindeyse yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İrfan Orhan (47) öldü. Kocaeli'nde refüje çarpan aracın sürücüsü Hasan Fidan (52) yaralanırken eşi Semiha Fidan (41) hayatını kaybetti. Çorum'un Alaca ilçesinde iki kişi ölürken, Çanakkale, Çankırı ve Elazığ'da meydana gelen kazalarda ise toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Amasya'nın Damudure köyünde ise devrilen traktörün altında kalan Mehmet Türkmenoğlu (46) öldü.