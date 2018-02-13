O şoför hakkında TCK 301’den soruşturma

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kullandığı özel halk otobüsüne ücretsiz kartla binen şehit annesine söylediği sözler ve davranışları nedeniyle gözaltına alınan şoför Eren G. hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yayın Organlarını Alenen Aşağılama' suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 301'inci maddesi ile 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Adana'da şehit annesine hakaret eden otobüs şoförü yakalandı!

Ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na yazı yazılarak olayın gerçekleştiği 01 J 0365 plakalı özel halk otobüsünün 'çalışma izin belgesi' ile şoför Eren G'nin 'şoför uygunluk belgesi'nin iptal edilmesi istendi.