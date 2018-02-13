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O şoför hakkında TCK 301’den soruşturma

Özel ne ücretsiz kartla binen annesine söylediği sözler ve davranışları nedeniyle gözaltına alınan şoför Eren G. hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından soruşturma başlatıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 12:38
O şoför hakkında TCK 301’den soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kullandığı özel ne ücretsiz kartla binen annesine söylediği sözler ve davranışları nedeniyle gözaltına alınan şoför Eren G. hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti ini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yayın Organlarını Alenen Aşağılama' suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 301'inci maddesi ile 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na yazı yazılarak olayın gerçekleştiği 01 J 0365 plakalı özel halk otobüsünün 'çalışma izin belgesi' ile şoför Eren G'nin 'şoför uygunluk belgesi'nin iptal edilmesi istendi.

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O şoför hakkında TCK 301’den soruşturma
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