Okuryazarlık Seferberliği toplantısı yapıldı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına video konferans yöntemiyle bağlanarak başlattığı 'Okuryazarlık Seferberliği' için 81 ilde çalışmalar başladı. Seferberlik kapsamında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürleriyle toplantı düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Ramazan Çoban, Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Korkut, Halk Eğitim Müdürü Aziz Özbilgiç, ilk ve ortaokulların müdürleri katıldı. Toplantıda okul müdürlerine seferberlik hakkında ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Adıyaman'da yaklaşık 6 bin 800 kişinin okuma ve yazma bilmediğini belirten İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Korkut, "Bu toplantımıza ilk ve ortaokullarımızın müdürlerini davet ettik. Onlara seferberlik hakkında gerekli bilgi paylaşımını yaptık. Seferberliğin tüm toplumu kapsayacak şekilde yürütülmesi konusunda bilgilendirmelerde bulunduk.





İlimizde yaklaşık 6 bin 800 okuma ve yazma bilmeyen vatandaşlarımız var. Bizim buradaki amacımız bu vatandaşlarımızın tamamına ulaşıp, onları okuryazar yapmaktır" dedi.

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