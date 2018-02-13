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Otobüste valizinde bulunan yolcu tutuklandı

'da yolcu otobüsünde valizinde 2 lokumu ile 2 dinamit kapsülü bulunan Şehmuz O. (31), tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 12:41
Otobüste valizinde dinamit bulunan yolcu tutuklandı

Geçen 1 Şubat günü, Antalya'dan 'ya gelen bir yolcu otobüsünün muavini, Akseki İlçesi Yarpuz Mahallesi'nde otobüse binen nüfusuna kayıtlı Şehmuz O.'nun valizinde olduğunu fark edip, polise haber verdi. Otobüs, Seydişehir ilçesinde karayolunda önlem alan polis tarafından durdurulup, bir dinlenme tesisine alındı. Burada yapılan aramada, yol yapım inşaatında çalıştığı belirtilen Şehmuz O.'nun valizinde 2 dinamit lokumuyla 2 dinamit kapsülü ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde dinamitleri bir inşaattan çaldığını ileri süren Şehmuz O., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Otobüste valizinde dinamit bulunan yolcu tutuklandı
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