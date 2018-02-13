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zırhlı araca çarptı 1 şehit

Hakkâri’nin ilçesinde devriye gezen , karşı yönden gelen zırhlı araçla çarpıştı. bir polis şehit oldu, 2 polis yaralandı

AHMET KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018
Polis aracı zırhlı araca çarptı 1 şehit
Hakkâri-Van karayolunda devriye gezen ekibin bulunduğu yağışlı hava ve yolun kaygan olmasından dolayı karşı yönden gelen zırhlı araçla çarpıştı. polis memuru Ali Ergün şehit oldu, 2 polis yaralandı. Yaralı polisler Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şehit Ergün'ün acı haberi, Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan babasına tedavi gördüğü hastanede verildi. Baba Veysel Ergün ve anne Döndü Ergün büyük üzüntü yaşadı. Bir yıl önce evlenen ve eşi hamile olan Ergün için dün Hakkâri Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Eşine Türk bayrağı verilen şehidin cenazesi memleketine gönderildi.
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Polis aracı zırhlı araca çarptı 1 şehit
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