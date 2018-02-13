Polis aracı zırhlı araca çarptı 1 şehit

Hakkâri-Van karayolunda devriye gezen ekibin bulunduğu polis aracı
yağışlı hava ve yolun kaygan olmasından dolayı karşı yönden gelen zırhlı araçla çarpıştı. Kazada
polis memuru Ali Ergün şehit oldu, 2 polis yaralandı. Yaralı polisler Yüksekova
Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şehit Ergün'ün acı haberi, Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan babasına tedavi gördüğü hastanede verildi. Baba Veysel Ergün ve anne Döndü Ergün büyük üzüntü yaşadı. Bir yıl önce evlenen ve eşi hamile olan Ergün için dün Hakkâri Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Eşine Türk bayrağı verilen şehidin cenazesi memleketine gönderildi.