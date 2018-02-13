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Şakalaştığı kız arkadaşını tabancayla alnından vurdu

’nin Pamukkale ilçesinde bir genç, kurusıkı tabancayla şakalaştığı kız arkadaşını alnından vurdu. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 10:33
Şakalaştığı kız arkadaşını tabancayla alnından vurdu

Olay, saat 21.30 sularında Pamukkale'nin Çamlaraltı Mahallesi 6036. Sokak'taki bir apartta meydana geldi. İddiaya göre, apartta kız arkadaşı K.Y.C. ile kalan M.B., yanındaki kurusıkı tabancayla oynamaya başladı. M.B.'nin şaka yaptığı sırada elindeki kurusıkı tabanca birden ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun alnına isabet ettiği genç kız yere yığıldı. Bunun üzerine M.B., hemen 112 Acil Servis'i aradı.

ŞOKA GİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından K.Y.C'yi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise, parmak izi çalışması ve inceleme yaptı. Polis ekipleri, şoka giren M.B.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Şakalaştığı kız arkadaşını tabancayla alnından vurdu
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