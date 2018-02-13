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Tali yolda kafa kafaya çarpıştılar

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018
Tali yolda kafa kafaya çarpıştılar
Arnavutköy'de Çilingir-Dursunköy yolu üzerinde önceki akşam tali yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçlarda bulunan yaralıları yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden kurtardı. Kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve tekstil firması sahibi olan Süleyman Şeker (43) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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Tali yolda kafa kafaya çarpıştılar
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