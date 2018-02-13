Üç kuşak yankesici...

Alınan bilgiye göre, İzmit ve Derince'de son zamanlarda artan yankesicilik ve dolandırıcılık şikayetleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Otobüslerde ve duraklarda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracın plakasını tespit ederek, takibe aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şüpheliler, İzmit Zabıtan Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi'ndeki otobüs durağında yankesicilik yapacakları esnada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EN AZ 6 KİŞİYİ ÇARPTILAR

Gözaltına alınan babaanne K.A. (45), oğlu E.A. (17), torunu S.A. (8) ve akrabası E.A. (40) sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin 25 Aralık ve 6 Şubat tarihleri arasında İzmit'te 1, Derince'de ise 6 kişiden benzer yöntemlerle 2 bin 200 lira, 500 dolar, 40 Avro, 1 Cumhuriyet altını, 2 yarım altın,1 çeyrek altın, cep telefonu ve hırka çaldıkları öğrenildi.

25 saniyede 50 bin lira değerinde cep telefonu çaldılar!

Şüphelilerden K.A.'nın 20 suç kaydı, 4 ayrı suçtan arama ve hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, akrabası E.A.'nın 23, oğlu E.A.'nın 79 suç kaydının olduğu, 10 ayrı suçtan aranmasının ve 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

8 YAŞINDA, 18 SUÇ KAYDI VAR!

Şüpheli kadının 8 yaşındaki torunu S.A.'nın ise 18 suçtan kaydının olduğu belirtildi.

Şüphelilerden S.A. ve E.A. yaşı küçük oldukları gerekçesiyle Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, babaanne K.A. ve akrabası E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.