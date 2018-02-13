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çetesine ‘Warner Bross’ baskını

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018
Narkotik polisi, satıcıları tarafından üzerinde tanınmış film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden olan 'Warner Bros'un (WB) logosunun kullanıldığı yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonu Motosikletli Narkotik Polisleri Fatih Aksaray'da düzenledi. Şüpheli bir arabayı durduran polisler, aramalarda 61 kilo 100 gram 'Ecstasy' olarak adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirdi. M.F. (39), T.A. (47) ve R.Ö. (47) isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Uyuşturucu çetesine ‘Warner Bross’ baskını
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