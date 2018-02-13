Uyuşturucu çetesine ‘Warner Bross’ baskını

Narkotik polisi, uyuşturucu
satıcıları tarafından üzerinde tanınmış film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden olan 'Warner Bros'un (WB) logosunun kullanıldığı yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonu Motosikletli Narkotik Polisleri Fatih Aksaray'da düzenledi. Şüpheli bir arabayı durduran polisler, aramalarda 61 kilo 100 gram 'Ecstasy' olarak adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirdi. M.F. (39), T.A. (47) ve R.Ö. (47) isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen
üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.