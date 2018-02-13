Yanlış diş tedavisine 7 bin lira tazminat

Diş
lerinin tedavi edilmesi karşılığında 2 bin liraya anlaştığı diş hekiminin yanlış tedavi uygulaması sonucu yemek yiyemez hale gelen hasta, 7 bin lira tazminat kazandı. Davacı hasta, 8 yıl sonra yemek yiyemez hale getirilen dişlerinin karşılığında tazminat kazandı. Bir hasta, 2009'da on adet dişe tedavi uygulanması, üç adet köprü yapılması ve dişlerin parlatılması konusunda bir diş hekimiyle 2 bin lira karşılığında anlaştı. Diş çekimi ve dişlerin kesilmesi işlemi yapılan hastaya, iddiaya göre diş yerlerinin iyileşmesi beklenmeden diğer işlemler uygulandı. Kanamaların durmadığını gören hasta, yapılan geçici dişlerin kısa sürede düştüğünü, protezlerin çok büyük olduğunu belirterek, hekime müracaat etti. Olumsuz cevap alan hasta, "yemek yiyemez" hale geldiğini belirterek diş hekimini mahkemeye şikayet etti. Tarafları dinleyen mahkeme, diş hekiminin en küçük ihmalinden dolayı davalıya karşı sorumlu olduğu, tedavi ücretini iade ve yeniden yapılmak zorunda kalınan masrafları ödemesi gerektiği, davalının eyleminin haksız fiil teşkil ettiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme, 4 bin 20 TL maddi ve 3 bin TL manevi tazminatın faiziyle davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verdi. Kararı hem davacı hem de davalı temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise mahkeme kararını onadı. İHA