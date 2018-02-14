4 esrarengiz ceset bulundu

İSTANBUL'da dün iki ayrı ilçede biri kadın 4 kişinin cesedi bulundu. Cesetlerin ikisi Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi Dereboyu mevkisinde, tren yolu üzerindeki yeşillik alanda bulundu. 500 metre arayla bulunan, 30'lu yaşlarda bir kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin elleri ile ayaklarının bağlı ve ağızlarının da bantlanmış olduğu bildirildi. Şahısların cinayete kurban gittikleri belirtildi. Diğer iki ceset ise Pendik'te bir inşaatın asansör boşluğunda bulundu. Kurtköy Bahattin Velet Caddesi'ndeki inşaat halindeki bir binanın çevresinde oynayan çocuklar, asansör boşluğundaki bulanık suyun içinde 2 kişinin cesedinin olduğunu görünce polise bildirdiler. Üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerden birinin yaklaşık 6 aylık, diğerinin ise 10 günlük olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

SONER KOÇER / BARIŞ SAVAŞ