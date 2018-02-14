Antalya’da midibüs devrildi: 15 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Musa Uludağ idaresindeki 07 V 7983 plakalı halk otobüsü, saat 12.00 sıralarında içindeki 15 kişiyle Kumluca'dan Antalya istikametine giderken, D-400 karayolunun Beycik-Tekirova mahalleleri arasında kalan Yarıkpınar mevkiinde kayarak devrildi. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otobüste bulunan şoför Musa Uludağ, yedek şoför Osman Karacüce ile yolculardan Fatih Delen (31), Turan Kalkan (39), Ali Karagöz (29), Ayşegül Parlak (32), Ahmet Yaşar Parlak (35) ile isimleri tespit edilemeyen 8 yolcu yaralandı. Yaralılar Kemer ve Kumluca'dan gelen 112 acil servis ve özel hastanelere ait ambulanslarla Kemer ve Antalya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü Muhittin Ergen, kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alırken, otobüsün yedek şoförü Osman Karacüce, yolda tedbir alınması gerektiğini söyledi.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ FERYAT ETTİ

Kaza yerinde çalışmalar sürerken, şoför ve yolcu yakınları olay yerine gelerek yaralılar hakkında bilgi almaya çalıştı. Şoför Musa Uludağ'ın işe Halime Uludağ da feryat ederek geldiği kaza yerinde eşinin ve yolcuların durumunu sordu.