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Bir gecede 6 cinayet

Biri alacaklısını, diğeri kanlısını bir diğeri de tartıştığı minibüs şoförünü öldürdü. Önceki akşam Kahramanmaraş, , ve ’da 6 kişi cinayete kurban gitti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN RIDVAN UYSAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018
Bir gecede 6 cinayet
'de servis şoförlüğü yapan Ünal Atalayın (31) ile 16 yaşındaki K.K. arasında, önceki gece bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışma kavgaya dönüştü. K.K., hareket halindeki minibüse kurşun yağdırdı, sırtından vurulan Atalayın hayatını kaybetti. Zanlı evinde yakalandı. 'de Mustafa Döymaz (28) ve arkadaşı Erdal Özdemir (31) ile alacaklı oldukları Arif Ş. (27) arasında tartışma çıktı. Arif Ş, evde bulunan av tüfeğiyle Döymaz ve Özdemir'i öldürdü. Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki A.Y.M., annesinin 2 yıl önce ayrıldığı 43 yaşındaki Mustafa Ertanır'ı 13 kurşunla öldürdü. Kaçan zanlı ile annesi ve kardeşi yakalandı. Yine Kahramanmaraş'ta 42 yaşındaki Erkan Bülbül, işyerine gittiği emlakçı Metin Kuloğlu (49) ile alacak meselesi yüzünden tartıştı. Bülbül, Kuloğlu'na silahla ateş ederek kaçtı. Kuloğlu, hayatını kaybetti, zanlı aranıyor. 'nın Beypazarı ilçesinde de tarım işçisi 2 aile arasında, çıkan kavgada tabancayla vurulan H.T. yaşamını yitirdi.
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Bir gecede 6 cinayet
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