Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin başlattığı seferberliğe büyük ilgi var

Okur yazar oranını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Kayseri Valisi Kamçı, şunları kaydetti:

"GENELDE 65 YAŞIN ÜZERİNDELER"

"Türkiye'de 2 milyon 800 bin okur yazar olmayan vatandaşımız var. Kayseri'de de 28 bin hanımlarda, 5 bin erkeklerde olmak üzere 33 bin vatandaşımız okur yazar değil. Amacımız en kısa zamanda bunları okur yazar durumuna getirmek. Bu vatandaşlarımız genelde 65 yaşın üzerinde. 33 bin vatandaşımız okur yazar değil. Hastaneye gittiklerinde, otobüse bindiklerinde nerede duracaklarını, nereye gideceklerini bilemiyorlar. Bu anlamda kendilerine yardımcı olmak için güzel bir kurs açıldı. Kursumuz yıl sonuna kadar devam edecek."

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da kurs kayıtlarının 5 Mart'a kadar devam edeceğini ifade ederek, "Şu ana kadar kent genelinde açılan kurslara bin 200'e yakın kursiyerimiz kayıt yaptırdı. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız ilk ve ortaokullarımıza, halk eğitim merkezlerimize müracaatlarını yapabilir." dedi.

Kursiyerlerden 50 yaşındaki Suriye Demir ise torunuyla beraber kursa geldiğini anlatarak, "Okuma yazmam olmadığı için tek başıma ne doktora gidebiliyorum ne de çarşıya çıkabiliyorum. Kursu açanlardan Allah razı olsun, inşallah öğreniriz. İnsan okuma yazma bilmeyince hiçbir yere gidemiyor." diye konuştu.

Demir'in torunu Ayşe Nazlı Özer de anneannesiyle okuma yazma öğrenip, ders çalışacaklarını kaydetti.

Ahmet Paşa Ortaokulunda açılan okuma yazma kursunda 25 kadın eğitim alacak.