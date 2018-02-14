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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin başlattığı seferberliğe büyük ilgi var

Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı seferberliği kapsamında 'de açılan kurslara yaklaşık bin 200 kursiyer kaydoldu. Vali Süleyman Kamçı, okuma yazma seferberliği kapsamında Ahmet Paşa Ortaokulunda hizmete giren kursun açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan seferberlik kapsamında kendilerinin de ellerinden geleni yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 17:50 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin başlattığı seferberliğe büyük ilgi var

Okur yazar oranını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Valisi Kamçı, şunları kaydetti:

"GENELDE 65 YAŞIN ÜZERİNDELER"

"'de 2 milyon 800 bin okur yazar olmayan vatandaşımız var. Kayseri'de de 28 bin hanımlarda, 5 bin erkeklerde olmak üzere 33 bin vatandaşımız okur yazar değil. Amacımız en kısa zamanda bunları okur yazar durumuna getirmek. Bu vatandaşlarımız genelde 65 yaşın üzerinde. 33 bin vatandaşımız okur yazar değil. Hastaneye gittiklerinde, otobüse bindiklerinde nerede duracaklarını, nereye gideceklerini bilemiyorlar. Bu anlamda kendilerine yardımcı olmak için güzel bir kurs açıldı. Kursumuz yıl sonuna kadar devam edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası vatandaşlar kurslara akın ediyor

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da kurs kayıtlarının 5 Mart'a kadar devam edeceğini ifade ederek, "Şu ana kadar kent genelinde açılan kurslara bin 200'e yakın kursiyerimiz kayıt yaptırdı. bilmeyen vatandaşlarımız ilk ve ortaokullarımıza, halk eğitim merkezlerimize müracaatlarını yapabilir." dedi.

Kursiyerlerden 50 yaşındaki Suriye Demir ise torunuyla beraber kursa geldiğini anlatarak, "Okuma yazmam olmadığı için tek başıma ne doktora gidebiliyorum ne de çarşıya çıkabiliyorum. Kursu açanlardan Allah razı olsun, inşallah öğreniriz. İnsan okuma yazma bilmeyince hiçbir yere gidemiyor." diye konuştu.

Demir'in torunu Ayşe Nazlı Özer de anneannesiyle okuma yazma öğrenip, ders çalışacaklarını kaydetti.

Ahmet Paşa Ortaokulunda açılan okuma yazma kursunda 25 kadın eğitim alacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin başlattığı seferberliğe büyük ilgi var
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