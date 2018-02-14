Efsane doktor ‘Kolsuz Agop’ kansere yenik düştü

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli dermatologlardan Prof. Dr. Agop Kotoğyan(79) kanser nedeniyle hayata veda etti. Çocukken iş kazasında sağ kolunu kaybeden ve o günden sonra "Kolsuz Agop" olarak anılan Kotoğyan'dan geriye başarılarla dolu hayat hikayesi kaldı.

BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Kotoğyan, İstanbul Üniversitesi(İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde dünyaya geldi. Daha ilkokul öğrencisiyken iş hayatına girdi. Mezun olduğu yıl, bir gümüş atölyesinde çalışırken, presin silindirine önlüğünü kaptırıp, sağ kolunu kaybetti. Daha 13 yaşındaydı. Doktorlar "Bu çocuk yaşamaz" dedi. Günlerce komada kaldı ama hayata tutundu. Artık tek derdi, her şeyi sol eliyle halledebilmekti. Çok çabaladı, çok çalıştı. Ortaöğrenimini Galata Getronogan Lisesi'nde okul birincisi olarak tamamladı. Basketbola çok meraklıydı ama tek eli olduğu için Samatya Gençler Kulübü'nde futbol oynadı. Hasta Fenerbahçeliydi. Çalışkanlığı sayesinde İÜ Tıp Fakültesi'ni kazandı. Teorik eğitimde hiç zorlanmadı. Pratik eğitim ise onun için büyük bir sınav oldu. Tek elle dikiş ve şırınga kullanabilmek için çok pratik yaptı ve başardı. Üniversiteyi de birincilikle bitirdi.

VERGİ REKORTMENİ

Yüksek öğrenim sonrası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde baş asistandı. İÜ onu 1969'da Almanya'ya gönderdi. Dört ayda Almanca öğrendi. Hamburg Saar Üniversitesi Dermatoloji Kliniği'nde çalıştı. 3 yıl sonra geri döndü. 1979'da ise profesör oldu. Fransızca ve İngilizce de öğrenerek uluslararası tıp dergilerine makaleler yazdı. Cilt hastalıkları üzerine iki kitap, 300'ü aşkın da makale kaleme aldı.

TÜRKİYE SEVDALISIYDI

ABD, Almanya, Fransa ve Kanada gibi birçok ülkedeki üniversitelerin "Kürsü başkanlığı" teklif ettiği Kotoğyan, Türkiye'den asla vazgeçmedi. Teklifleri geri çevirince Kotoğyan'a "Ermeni olduğun için dedeni, fukara olduğun için kolunu kaybettiğin o ülkede ne işin var?" dediler. O ise "Bu topraklarda yaşayan tüm insanları kardeşim olarak benimsedim. Bir ülkeyi sevmek demek, bu topraklarda geçirdiğin güzel ve iyi günleri sevmek demek değildir. Yurt sevgisi, iyi günde ve kötü günde burada olmak, vatanın yanında kalmak demektir" diye yanıt verdi. Türkiye'nin en çok kazanan 20 doktorundan biri olan Kotoğyan, vergi rekortmeniydi. Evli ve iki çocuğu olan Kotoğyan, cumartesi günü Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'ndeki törenle son yolculuğuna uğurlanacak.